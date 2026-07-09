Galatasaray, hazırlıklara devam ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dörde dört oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 09.30 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL
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