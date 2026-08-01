Galatasaray Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Rennes ile yarın hazırlık maçı yapacak.
Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre futbolcular, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta oynanacak hazırlık maçında Fransa temsilcisi Rennes ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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