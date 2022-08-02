Galatasaray HDI Sigorta, Orçun Ergün'ü kadrosuna dahil etti - Son Dakika
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Galatasaray HDI Sigorta, Orçun Ergün'ü kadrosuna dahil etti

02.08.2022 16:54
Galatasaray HDI Sigorta, Orçun Ergün'ü kadrosuna dahil etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör Orçun Ergün'ü kadrosuna dahil etti.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör Orçun Ergün'ü kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da kadrosunda yer alan Orçun Ergün, kariyerinde sırasıyla Beşiktaş, Ziraat Bankası, Şahinbey Belediye, Tokat Belediye Plevnespor, Arhavi Spor Kulübü, Halkbank, Solhan Spor Kulübü ve Sorgun Belediyespor formalarını giydi.

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Kaynak: AA

Galatasaray, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta, Orçun Ergün'ü kadrosuna dahil etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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