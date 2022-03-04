Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı Zehra Yılmaz ile anlaştı - Son Dakika
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Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı Zehra Yılmaz ile anlaştı

04.03.2022 17:47
Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı Zehra Yılmaz ile anlaştı

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Zehra Yılmaz'ı transfer etti.

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Zehra Yılmaz'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı takımın, Bursa Soğanlıspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Zehra Yılmaz'ı kadrosuna kattığı belirtilerek, "Zehra Yılmaz'a 'hoş geldin' der, Galatasaray forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı Zehra Yılmaz ile anlaştı - Son Dakika


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