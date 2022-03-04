Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı Zehra Yılmaz ile anlaştı - Son Dakika

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Zehra Yılmaz'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı takımın, Bursa Soğanlıspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Zehra Yılmaz'ı kadrosuna kattığı belirtilerek, "Zehra Yılmaz'a 'hoş geldin' der, Galatasaray forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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