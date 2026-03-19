''Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi - Son Dakika
''Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi

\'\'Galatasaray\'ı 10-0 yenebilirdik\'\' diyen Ekitike\'ye cevap gecikmedi
19.03.2026 11:51
Liverpool forması giyen Hugo Ekitike, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu. Daha fazla gol atabileceğini belirten golcü oyuncu, ''Gerçekten çok mutluyum. Galatasaray'ı 10-0 bile yenebilirdik.'' dedi. Bu sözleri sonrası harekete geçen Galatasaraylı taraftarlar, oyuncunun sosyal medya hesabına binlerce yorum yaparak, kendisinin kötü bir golcü olduğunu ve bu nedenle 3 maçta sadece 4 gol atabildiklerini dile getirdi.

Liverpoollu futbolcu Hugo Ekitike, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde elemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

''GALATASARAY'I 10-0 YENEBİLİRDİK!''

Mücadeleyi 1 golle tamamlayan Hugo Ekitike, daha fazla gol atabileceğini belirterek, "Gerçekten çok mutluyum. Bu gece harika bir iş çıkardık. 10-0 bile kazanabilirdik. Dürüst olmak gerekirse, bu gece daha fazla gol atabilirdim. Bence daha rahat oynadık. Birbirimiz için harika bir iş çıkardık. Çok çalıştık." dedi.

GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN CEVAP GECİKMEDİ

Ekitike'nin bu açıklamaları sonrası 23 yaşındaki oyuncuya Galatasaraylı taraftarlardan cevap gecikmedi. Fransız futbolcunun hesabına binlerce yorum yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncuya tepki göstererek kötü bir golcü olduğunu dile getirdi. Yapılan yorumlarda bu sezon oynanan 3 maçta Ekitike'nin kaçırdığı mutlak şanslara dikkat çekildi.

İşte Ekitike'ye yapılan bazı yorumlar:

  • ''10-0 kazanabilirdik demiş. İyi bir golcü olsaydın Liverpool ligde bu durumda olmazdı.''
  • ''Oynanan 3 maçta 4 gol atabildiniz. Bu senin ne kadar kötü bir forvet olduğunu gösteriyor.''
  • ''10 gol atamamanızın tek sebebi sensin. Liverpool seni yolladığında eski günlerine geri dönecek''
  • ''Galatasaray'la alay etmeyi bırak ve topa vurmayı öğren. Tarihin en saçma transferlerinden birisin.''

Son Dakika Spor ''Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mevlut Emre Mevlut Emre:
    Adam doğru diyor niye zorunuza gitmiş Uğurcan çakır net pozisyonları çıkarmasa şimdi 10 sifirdi maç boyunca kaleye yaklasamadiniz 39 9 Yanıtla
    xkszncnvmk xkszncnvmk:
    istanbuldada gs. kacirmasaydi 5 sifirdi. 6 13
    Serkan Beyhan Serkan Beyhan:
    herşeyi bir kenara bıraktımda gs nin hadsizliği nedir ya. liverpoolun ölüsü sizi eler. hala neyin dalaşı bu. adam haklı maçın normal skoru 8-10 sıfır 4 3
  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    Adam yanlışmı söylemiş 21 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    adam dogru demis gs bukadar kotu olmamistu hersene ayni iyi oynuyor oynuyir lig sonlatina dogru dagitiyor 15 0 Yanıtla
  • İsmail Bayrak İsmail Bayrak:
    o futbolcuda konsantrasyon sorunu var, yetenekli ama sonuç üretimi zayıf. takım olarak 10 gol atabilecekleri maçtı, GS karşılık veremedi… 11 2 Yanıtla
  • Bero2005 Bero2005:
    Demekki zoruna gitmiş bazı arkadaşların 0 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
