Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi Play-off yarı final serisi üçüncü karşılaşması Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynandı. Kazananın adını finale yazdıracağı 1-1'lik serinin son maçına Fenerbahçe daha etkili başladı. İlk çeyrek Fenerbahçe 19-11'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyrekte maça ortak olan sarı-kırmızılar, soyunma odasına 32-31'lik üstünlükle girdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe adını finale yazdırdı - Son Dakika

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