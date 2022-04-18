Galatasaray iç sahada 4 maçtır kazanıyor - Son Dakika
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Galatasaray iç sahada 4 maçtır kazanıyor

18.04.2022 22:31
Galatasaray iç sahada 4 maçtır kazanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek ligde iç sahadaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek ligde iç sahadaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Son olarak 23 Ocak'ta Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, 12 Şubat'ta ise Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray, bu iki maçın ardından ligde iç sahada çıktığı Çaykur Rizespor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarından galibiyetle ayrılarak son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi, son 4 maçta ise kazanan taraf oldu.Sarı-kırmızılı takım bu seriyle birlikte 2021-2022 sezonunda ligdeki en yüksek iç saha galibiyet serisini yakalamış oldu.


Galatasaray iç sahada 4 maçtır kazanıyor
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Galatasaray evinde kazanmaya devam ediyor Galatasaray evinde kazanmaya devam ediyor Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçından notlar Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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