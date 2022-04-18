Galatasaray iç sahada 4 maçtır kazanıyor - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek ligde iç sahadaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Son olarak 23 Ocak'ta Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, 12 Şubat'ta ise Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray, bu iki maçın ardından ligde iç sahada çıktığı Çaykur Rizespor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarından galibiyetle ayrılarak son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi, son 4 maçta ise kazanan taraf oldu.Sarı-kırmızılı takım bu seriyle birlikte 2021-2022 sezonunda ligdeki en yüksek iç saha galibiyet serisini yakalamış oldu.