Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: 'Saha durumu federasyonun konusu' - Son Dakika
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: 'Saha durumu federasyonun konusu'

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: \'Saha durumu federasyonun konusu\'

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, MKE Ankaragücü ile oynayacakları maçın zemin durumuyla ilgili olarak futbol federasyonunun karar vereceğini belirtti. Öztürk, saha sağlığının önemli olduğunu vurgulayarak, iki hafta önce yaşanan saha felaketinde sakatlanma olması durumunda sorumluluğun kararı verenlerde olduğunu ifade etti.

12.02.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
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Bu hafta MKE Ankaragücü ile oynayacakları Eryaman Stadyumu'nun zemini için Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Bu aslında bizim konumuz değil, futbol federasyonunun konusu. İki hafta önce saha felaketti. Orada oynanır ve iki takımda da sakatlanma olursa vebali o kararı verenlerdedir. Biz çıkar oynarız" dedi.

Galatasaray'ın yeni sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirildi. Törene Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Yönetim Kurulu İsmail Sarıkaya, sponsor firmanın yönetim kurulu üyesi Ege Duruk ve genel müdürü Sefer Kılınç katıldı.

Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle lider olmalarının hatırlatılması üzerine Metin Öztürk, "Bugün keyifli bir gün. Şunu unutmamak lazım. 13 hafta daha var. 13 maç demek 39 puan demek. Ne olur ne biter, bilinmez. Tüm rakiplere saygılı olunmak lazım. Sadece şampiyonlukta yarıştığımız rakibimiz ilgili değil, şuna bakmak lazım. 20 takımlı ligde 5 takım Avrupa'ya gidecek. 5 koltuk için 8-9 takım mücadele ediyor. 4 takım düşecek. 7-8 tanesi onun sıkıntısını yaşıyor. Herkes 3 puanın yarım puanının peşinde, bu kadar kıymetli. Kendi kulvarımızda kendi rakiplerimize bakarken, 13 hafta, 13 maç her birine aynı heyecanla aynı hedefe giderek bakıyoruz. Şu an bizim gündemimizde, dün akşam mutluyduk, bitti. Şimdi Sparta Prag maçı var. Adım adım ilerliyoruz" diye konuştu.

Öztürk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne kendi dönemleri içinde geçeceklerini de ifade etti.

"Orada oynanır ve iki takımında da sakatlanma olursa vebali o kararı verenlerdedir"

Bu hafta deplasmanda MKE Ankaragücü oynayacakları Eryaman Stadyumu'nun zemini için ise Metin Öztürk, "Bu aslında bizim konumuz değil, futbol federasyonunun konusu. Saha konusunda İstanbulspor maçında Atatürk Stadyumu'nda boyanmış saha vardı. Futbolcularımızın hepsi mohikan gibi olmuştu. Sporcu sağlığı çok önemli. Galatasaray futbolcuları, Ankaragücü futbolcuları önemli. Yarın oraya gidecek takımların futbolcuları önemli. Saha oynanacak durumdaysa çıkar oynarız. Futbol federasyonu karar verecek. Deplasmana gittiğimiz bir maçta şurada oynansın diye bir talebimiz olamaz. Biz hangi sahada oynarsak oynayalım, sahanın sporcu sağlığına uygun olması esastır. Federasyon karar verecek. İki hafta önce saha felaketti. Orada oynanır ve iki takımda da sakatlanma olursa vebali o kararı verenlerdedir. Biz çıkar oynarız" cümlelerine yer verdi.

"Rakibimiz sahada kazanmayınca farklı yaklaşıyor"

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi Çağdaş Altay'ın performansının sorulması üzerine Öztürk, "Rakibimiz sahada kazanmayınca farklı yaklaşıyor. Bir algı operasyonu yürütülüyor. Başkanımız net olarak söyledi. Şampiyonlukta 20 takım emek sarf ediyor. Bu bir, 'Ben bu sene kulübü bırakacağım, işimin başına geçeceğim, beni de şampiyon yapın' gibi emeklilik ikramiyesi değil. 20 takım içinde şampiyon olmak kadar hayati. 6-7 takım düşme potasında. Dün Alanya teknik direktörü de de söyledi, can derdinde herkes. Bazen iyi oynadığınızda da puan kaybedebiliyorsunuz. Herkes aynı zamanda prestij derdinde, ekonomisinin derdinde. Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. Hakem iki tane net kırmızı kartı vermedi. Her meslekte işini iyi yapanlar ve kötü yapanlar vardır, kötü kalpliler vardır. Dün tam bir kulübümüz açıkladığı gibi iki tane net verilmeyen kırmızı kart, bir tane de çok ilginç penaltı var. Icardi futbolcumuz biliyorsunuz, güreşçi değil. Fenerbahçeli futbolcuyla bir güreşe katıldı. O günkü hakem, bu güreşin doğal olduğunu düşündü. 4-5 hafta o futbolcumuzdan uzak kaldık ve penaltı verilmedi. Dün dokunurken herhalde rüzgar kuvvetli esti ki penaltı verildi. Şampiyonluk yolunda yarıştığımız rakibimiz 1 puana tutundu. Kulübümüz gerekli cevabı veriyor" diye cevap verdi.

İsmail Sarıkaya: "Sahanın bütün verileri standartlara uygun"

İsmail Sarıkaya da Rams Park'ın zemini hakkında, "Sahanın bütün verileri standartlara uygun. Aksi takdirde UEFA maçlarını bile oynayamayız. Önemli bir İngiliz firması tarafından sahanın bakımları yapılıyor. Şu anda verilen raporlarda, sahada herhangi bir sorun yok. Hep beraber yaşadık. Manchester United maçında neredeyse 24 saat yağan yağmura rağmen İngilizler şaşırdı, o sahada maç oynadık. Oynamaya da devam edeceğiz. Sahamızın bütün koşulları standartlar uygun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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