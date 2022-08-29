Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle kaleyi koruyan 21 yaşındaki Muhammet Taha Tepe, performansıyla maçın parlayan isimlerinden oldu.
Muhammet Taha Tepe, Galatasaray maçında kalesinde gol görmezken, Galatasaray'ın Mertens ile yakaladığı net gol fırsatın da topu çıkarmayı başardı. 21 yaşındaki kaleci performansıyla övgü topladı. Maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte, Galatasaraylı futbolcular da yanına giderek genç kaleciyi tebrik etti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yıldızları, maç sona erince Trabzonspor'un genç kalecisi Muhammet Taha'yı tebrik etti - Son Dakika