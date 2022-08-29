Galatasaray'ın yıldızları, maç sona erince Trabzonspor'un genç kalecisi Muhammet Taha'yı tebrik etti

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Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle kaleyi koruyan 21 yaşındaki Muhammet Taha Tepe, performansıyla maçın parlayan isimlerinden oldu.

MERTENS'E GOL ŞANSI VERMEDİ

Muhammet Taha Tepe, Galatasaray maçında kalesinde gol görmezken, Galatasaray'ın Mertens ile yakaladığı net gol fırsatın da topu çıkarmayı başardı. 21 yaşındaki kaleci performansıyla övgü topladı. Maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte, Galatasaraylı futbolcular da yanına giderek genç kaleciyi tebrik etti.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports