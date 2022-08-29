Galatasaray'ın yıldızları, maç sona erince Trabzonspor'un genç kalecisi Muhammet Taha'yı tebrik etti - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızları, maç sona erince Trabzonspor'un genç kalecisi Muhammet Taha'yı tebrik etti

29.08.2022 00:30

Galatasaray ile golsuz berabere kalınan maçta Uğurcan Çakır'ın sakatlığı dolayısıyla eldivenleri giyen genç kaleci Muhammet Taha Tepe, performansıyla takdir aldı. Mücadelenin son düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı futbolcular da Muhammet Taha'yı tebrik etmek için yanına koştu.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle kaleyi koruyan 21 yaşındaki Muhammet Taha Tepe, performansıyla maçın parlayan isimlerinden oldu.

MERTENS'E GOL ŞANSI VERMEDİ

Muhammet Taha Tepe, Galatasaray maçında kalesinde gol görmezken, Galatasaray'ın Mertens ile yakaladığı net gol fırsatın da topu çıkarmayı başardı. 21 yaşındaki kaleci performansıyla övgü topladı. Maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte, Galatasaraylı futbolcular da yanına giderek genç kaleciyi tebrik etti.

Dev maçtan sonra Galatasaraylı futbolcular, Trabzonspor'un genç kalecisinin yanına koştu
Görüntü: Beinsports
Dev maçtan sonra Galatasaraylı futbolcular, Trabzonspor'un genç kalecisinin yanına koştu
Görüntü: Beinsports
Dev maçtan sonra Galatasaraylı futbolcular, Trabzonspor'un genç kalecisinin yanına koştu
Görüntü: Beinsports
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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızları, maç sona erince Trabzonspor'un genç kalecisi Muhammet Taha'yı tebrik etti - Son Dakika
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