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Galatasaray ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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Galatasaray ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de karşı karşıya gelecek

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın 19. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 18 maçta Galatasaray 11 galibiyet alırken, Fatih Karagümrük ise 2 galibiyet elde etti. Beş maç ise berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlarda ise Fatih Karagümrük'e yenilmedi ve 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. En farklı skorlu galibiyetler ise Galatasaray'ın 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldığı maçlar ve Fatih Karagümrük'ün 2-1 ve 1-0'lık skorlarla elde ettiği galibiyetler oldu.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük Süper Lig\'de karşı karşıya gelecek
19.12.2023 - 08:47,
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Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın 19. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 18 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 35 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.

Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlar

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 9 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, üçünde berabere kaldı.

Galatasaray bu maçlarda 15 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.

Kaynak: AA
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