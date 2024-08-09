Stat: RAMS Park
Hakemler: Turgut Doman, Kerem Ersoy, Candaş Elbil
Galatasaray: Muslera, Dubois, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Bamgboye, Matondo, Diack, Fernandes, Rui Pedro, Strandberg
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan sezonun açılış maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
8. dakikada Torreira'nın yaptığı baskıyla topu kapan Galatasaray, rakibini ceza sahası önünde 4'e 3 yakaladı. Yay gerisinde meşin yuvarlağı alan Mertens, sağ çaprazdan hareketlenen Ziyech'i kaçırdı. Faslı yıldızın karşı karşıya vuruşunda, kaleci Erce'den seken meşin yuvarlağı çizgi önünde savunma uzaklaştırdı.
9. dakikada Ziyech, sağ kanatta yaptığı baskıyla kazandığı topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Barış Alper'in kafayla indirdiği meşin yuvarlak, altıpas önündeki Icardi'de kaldı. Arjantinli yıldızın vuruşunda, kaleci Erce topu iki hamlede kontrol etti.
28. dakikada Icardi'nin attığı uzun pas sonrası Ziyech, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Ziyech'in vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray ile Hatayspor Arasındaki Maçın İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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