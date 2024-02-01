Galatasaray ile Yılport Samsunspor Süper Lig\'de 62. kez karşı karşıya gelecek

Galatasaray ile Yılport Samsunspor, yarın yapacakları maçla, Süper Lig'de 62. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 61 karşılaşmadan 40'ını kazandı. Yedi müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar, 61 maçta rakip filelere toplam 131 gol atarken, Samsun ekibi 46 golle karşılık verebildi.
İki ekip arasında son lig maçları, Samsunspor'un küme düştüğü 2011-2012 sezonunda oynandı. Galatasaray, İstanbul'daki maçı 3-1, Samsun'daki karşılaşmayı ise 4-2 kazandı.
Samsun'daki maçlar
Galatasaray ile Samsunspor arasında Samsun'da yapılan lig maçlarında galibiyetlerde İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor.
İki ekip arasında Samsun'da yapılan karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 12-5 üstünlük kurdu. Maçlardan 13'ü ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray, Samsun'da rakip filelere 37 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.
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