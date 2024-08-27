Galatasaray ile Young Boys arasında Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşı - Son Dakika
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Galatasaray ile Young Boys arasında Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşı

Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.

27.08.2024 21:16
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norveç)

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi

Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray ile Young Boys arasında Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray ile Young Boys arasında Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşı - Son Dakika
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