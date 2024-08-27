Galatasaray ile Young Boys arasında Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norveç)
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi
Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula
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