Galatasaray İlk Yarıda Önde

Stat: RAMS Park
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Angel Nevado, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Sara, Lang, Osimhen
Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike
Gol: Dk. 7 Lemina (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 33 Kerkez (Liverpool)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Liverpool karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
7. dakikada Galatasaray, öne geçti. Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Osimhen, kafayla topu altıpas içindeki Lemina'ya indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.
12. dakikada sol kanattaki Jakobs'un ortasında arka direkteki Osimhen'in kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta çıktı.
16. dakikada Salah'ın pasıyla penaltı noktası civarında topla buluşan Mac Allister, meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazında bulunan Wirtz'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kurtardı.
21. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Lang'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Mamardashvili, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
24. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Mamardashvili, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
28. dakikada Singo'nun sağ kanattan ortasında Konate'nin ıskaladığı topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.
41. dakikada Ekitike'nin sağ taraftan ortasında arka direkteki Kerkez, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Wirtz'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.
Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
