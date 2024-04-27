Galatasaray'ın 2024-2025 dönemi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi - Son Dakika
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Galatasaray'ın 2024-2025 dönemi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Galatasaray\'ın 2024-2025 dönemi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda kulübün 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemi bütçesi 3 milyar 902 milyon 294 bin 936 TL gelir, 4 milyar 714 milyon 25 bin 420 TL de gider olarak oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda yapılan oylama sonucunda bütçe üyeler tarafından onaylandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni bütçenin camiaya hayırlı olmasını dileyerek, kulübün daha büyük başarılara ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

27.04.2024 16:08
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Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda kulübün 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemi bütçesi 3 milyar 902 milyon 294 bin 936 TL gelir, 4 milyar 714 milyon 25 bin 420 TL de gider olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryum Salonu'nda yapıldı. Toplantıda mali konular ve bütçeyle ilgili Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya sunum gerçekleşirdi. 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemi için sunulan bütçe üyeler tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 döneminde futbol harici faaliyetler için gelir bütçesi 3 milyar 902 milyon 294 bin 936 TL, gider bütçesi de 4 milyar 714 milyon 25 bin 420 TL oldu.

Oylamadan sonra teşekkür konuşması yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Tarafınızdan onaylanan yeni bütçemiz camiamıza hayırlı olsun. Sizlerin desteğiyle Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Galatasaray hep birlikte yaptığımız birlikte ve beraberlik ortamıyla daha büyük başarılara koşacak. Bu ülkenin medarıiftiharı olmaya devam edecektir. Yaşasın Galatasaray" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın 2024-2025 dönemi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın 2024-2025 dönemi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi - Son Dakika
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