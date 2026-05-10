Galatasaray\'ın 26. Şampiyonluğu Kutlandı

Ankara'da Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunun mutluluğunu paylaştı.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonda 26. şampiyonluğun ardından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında taraftarlar mutluluklarını paylaştı. Galatasaray taraftarı Zeynep, "Çok mutluyuz öncelikle. 10 yaşında kardeşim var resmen doğduğundan beri şampiyonluk görüyor. Böyle bir şey görülmedi herkesten Allah razı olsun, bıktık ama olsun. Her sene buradayız şampiyonluğumu kutlu olsun" dedi. Efe isimli minik taraftar ise, "Dördüncü kez şampiyon olduk çok mutluyuz, bütün Galatasaray cemiyetine hayırlı olsun" diye konuştu. Galatasaraylı Muhammed ise, "Dört sene üst üste şampiyonluk olduk bestesiyle büyüdük şimdi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Hasan Sayındı ise, "Çok mutluyuz, gururluyuz, coğrafi olarak tek şampiyonuz. Sabaha kadar buradayız, burada sabahlayacağız" şeklinde konuştu. Galatasaray taraftarı Kemal ise, "Üniversiteye başlayalı 4 sene oldu, 4 senede 4 şampiyonluk. İnşallah önümüzdeki 50 senede 50 kere şampiyon olacağız. Bu takım bu sene şampiyon, hakkımızla, gururumuzla" dedi. Bir başka taraftar olan Mehmet ise, "Bu takımda emeği olan herkesin emeğine sağlık. Şampiyon olmak gerçekten güzel, Galatasaraylı olup şampiyon olmakta daha güzel. Şimdi bizim tek bir konsantrasyonumuz var hedef 27 diyoruz, çünkü kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray" diye konuştu. - ANKARA