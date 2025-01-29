Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax ile yapacağı maç için kamp kadrosunu duyurdu. Sakatlıkları devam eden Mauro Icardi ve Kerem Demirbay kadroda yer almadı. Ayrıca transfer görüşmeleri devam eden Hakim Ziyech de kadroda bulunmuyor.

29.01.2025 15:46
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Süper Lig devi Galatasaray, Ajax ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçı kamp kadrosunu açıkladı.

3 EKSİK VAR

Kadroda sakatlıkları süren Mauro Icardi ve Kerem Demirbay dışında transfer görüşmeleri yapan Hakim Ziyech yer almadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosunu belli oldu
Galatasaray\'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mauro Icardi, Galatasaray, AFC Ajax, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Avrupa liginin en çok gol atan takımı Galatasaray Ajax ağlarına da üç tane yollar. 58 9 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    BETER OL g5. BENİM İÇİN g5 LYONDAN FARKI OLMAYAN BİR TAKIM. TEK FARKLA TABİKİ. HARAM SEVMESİ HARİÇ. 5 57 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    adi garip harflerden oluşan zavallı kuş PİRTTTTT 17 0 Yanıtla
  • F Kingsman:
    Kadro hariç herşeyi yazmışsınız mükemmelsiniz!! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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