Süper Lig devi Galatasaray, Ajax ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçı kamp kadrosunu açıkladı.
Kadroda sakatlıkları süren Mauro Icardi ve Kerem Demirbay dışında transfer görüşmeleri yapan Hakim Ziyech yer almadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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