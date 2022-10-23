Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray karşılaşmasındaki pozisyon sonrası MHK'ye patladı: Anlayamıyorum - Son Dakika
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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray karşılaşmasındaki pozisyon sonrası MHK'ye patladı: Anlayamıyorum

23.10.2022 21:37

Galatasaray'ın Alanyaspor'u konuk ettiği maçta Sacha Boey'in gördüğü kırmızı kart gündem oldu. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Ali Palabıyık'ın kırmızı kart kararını ağır bulurken, "Bu maçta gergin bir ortam olacağı zaten bekleniyordu Erden Timur'un açıklamalarından dolayı. Geçen sezon Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını yöneten Ali Palabıyık neden gergin ortamın içine atılır anlamıyorum." dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapatan sarı-kırmızılılarda, Sacha Boey'in gördüğü kırmızı kart tartışma konusu oldu.

"NEDEN GERGİN ORTAMIN İÇİNE ATILIR ANLAMIYORUM"

Ali Palabıyık'ın maça atanmasına tepki gösteren Rıdvan Dilmen, "Dün yapılan Zorbay Küçük atamasının ne kadar yanlış olduğunu düşünüyorsam Ali Palabıyık'ın bu maça atanmasını Zorbay Küçük atamasından daha da yanlış buluyorum. Geçen yıl hakemlere yapılanların sıkıntısını bu sene hem TFF hem de MHK çekiyor. Bu maçta gergin bir ortam olacağı zaten bekleniyordu Erden Timur'un açıklamalarından dolayı. Geçen sezon Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını yöneten Ali Palabıyık neden gergin ortamın içine atılır anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI KART AĞIR BİR KARAR"

Kırmızı kart kararıyla ilgili de konuşan Dilmen, "Sacha Boey'in pozisyonu en azından VAR'ı hak ediyordu. VAR'a gitse Muslera'nın topa yetişip yetişmeyeceğini anlayabilirdi. Ama Ali Palabıyık kafasında kırmızı kartla gitti o pozisyona. Bu da geçen senenin travmasından kaynaklanıyor. Bu pozisyonda son adam mı değil mi ona takılmamak gerekiyor. Bariz gol şansı mı değil mi onu değerlendirmek gerekiyor. Muslera'nın topu alma şansını Candeias'ın topu alma ihtimaliyle eşit olarak görüyorum. Sacha Boey'in kırmızı kart görmesi bence ağır bir karar. Ali Palabıyık'ın o an Muslera'nın mesafesini hesaplaması mümkün değil, o yüzden sarı kart göstermeliydi. Zaten eğer pozisyon kırmızı kartlıksa VAR ona söyleyecekti zaten." dedi.

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Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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