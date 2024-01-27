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Galatasaray'ın antrenmanına eski futbolcu Cassio Lincoln ziyareti - Son Dakika
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Galatasaray'ın antrenmanına eski futbolcu Cassio Lincoln ziyareti

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürürken, bugünkü antrenmanını eski futbolcu Cassio Lincoln takip etti. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacakları idmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray\'ın antrenmanına eski futbolcu Cassio Lincoln ziyareti
27.01.2024 - 15:17,  Güncelleme: 15:19
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Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında 29 Ocak Pazartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların bugünkü idmanını 2007-2009 yılları arasında Galatasaray formasını giyen Brezilyalı eski futbolcu Cassio Lincoln ziyaret etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray'ın bugünkü antrenmanını iki sezon sarı-kırmızılı formayı giyen eski futbolcu Cassio Lincoln kenardan takip etti.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: DHA
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