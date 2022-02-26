Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona d-smart'ta - Son Dakika
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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona d-smart'ta

26.02.2022 15:09
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona d-smart'ta

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen dünya devi Barcelona'nın, LaLiga'da Pazar günü oynayacağı Athletic Bilbao maçı D-Smart'ta ekrana gelecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen dünya devi Barcelona'nın, LaLiga'da Pazar günü oynayacağı Athletic Bilbao maçı D-Smart'ta ekrana gelecek.

Sezona çok kötü başlayan fakat Koeman ile yolları ayırdıktan sonra efsane futbolcusu Xavi'ye takımı emanet eden Barcelona, devre arası yaptığı transferlerle eski günlerine dönme sinyalleri veriyor. 2 hafta önce Atletico Madrid'i Camp Nou'da 4 golle geçen, Valencia deplasmanında yine farklı kazanan Barcelona, hafta içi Avrupa Ligi play-off turunda Napoli'yi deplasmanda 4-2 yenerek gözdağı verdi. Galatasaray'ın 20 yıl sonra yine rakibi olan Katalan ekibinde Aubameyang, Adama Traore, Ferran Torres, yıldız orta saha Pedri'nin de dönüşüyle hücum gücü anlamında çok aşama kaydedildi. LaLiga'nın her dönem en tehlikeli takımlarından olan Athletic Bilbao'da Cam Nou'da Barcelona'ya çelme takarak, Avrupa Kupaları hedefinden sapmak istemiyor. LaLiga'da haftanın en kritik maçlarından olan Barcelona - Athletic Bilbao mücadelesi pazar gecesi saat 23.00'te D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan ekrana gelecek. Mücadeleyi deneyimli spiker Alp Özgen anlatacak.


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Athletic Bilbao, Galatasaray, Barcelona, D Smart, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona d-smart'ta - Son Dakika


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