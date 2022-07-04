Galatasaray'ın Avusturya kampı programı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın Avusturya kampı programı belli oldu

04.07.2022 12:43
Galatasaray'ın Avusturya kampı programı belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı'nın Avusturya kampı programı belli oldu.

Galatasaray Futbol Takımı'nın Avusturya kampı programı belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray takımı, 7 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te THY'ye ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidip, oradan karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçecek ve ilk çalışmasını yapacak.

Birinci etap kamp çalışmalarını 19 Temmuz'a dek burada sürdürecek Galatasaray, 4 hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, 9 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.30'da Avusturya ekibi Sturm Graz'la Merkur Arena'da, 13 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.00'de Macaristan'dan MOL Fehervar'la Profertil Arena Hartberg'de, 16 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.00'de Çekya temsilcisi Sigma Olomouc'la Profertil Arena Hartberg'de ve 19 Temmuz Salı günü TSİ 19.00'da Çekya ekibi Pardubice'yle Graz-Weinzödl Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, son hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Galatasaray, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Avusturya kampı programı belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:42 Bahar Candan pembe parlak bikinisiyle olan pozunu "Evlenince sileceğim" diyerek paylaştı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 19:00:37. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın Avusturya kampı programı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement