Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray takımı, 7 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te THY'ye ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidip, oradan karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçecek ve ilk çalışmasını yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın Avusturya kampı programı belli oldu - Son Dakika

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