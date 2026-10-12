Galatasaray'ın Barcelona maçı öncesi son antrenmanı DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyor

Galatasaray'ın Barcelona maçı öncesi son antrenmanı DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını gerçekleştiriyor. Bu son çalışma DHA Feed 2'den CANLI yayında. Barcelona maçı öncesi hazırlığın son bölümü canlı olarak takip edilebiliyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesi son antrenmanını yapıyor. DHA Feed 2'den CANLI yayındayız.
Kaynak: DHA
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