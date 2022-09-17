Galatasaray'da yıldız rekabeti! Haris Seferovic, Mauro Icardi'yi kıskandı Okan Buruk'a koştu! - Son Dakika
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Galatasaray'da yıldız rekabeti! Haris Seferovic, Mauro Icardi'yi kıskandı Okan Buruk'a koştu!

17.09.2022 14:27

Galatasaray'da istenileni bir türlü veremeyenyıldız futbolcu Haris Seferovic, isyanlarda. İlk olarak formasını golcü futbolcu Bafetimbi Gomis'e kaptıran Seferovic, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin takıma gelmesiyle birlikte 3. sıraya düştü. Bu durumu kabullenemeyen Boşnak asıllı İsviçreli futbolcu, Aslan'ın teknik direktörü Okan Buruk ile görüştü. İşte detaylar...

Transfer edildiği sezon başından itibaren beklentileri karşılamayan Haris Seferovic, üçüncü planda kalmayı kabullenemedi. Okan Buruk ile görüşme sağlayan futbolcunun, "Ben buraya oynamak için geldim, ilk 11'de yer almak istiyorum." dediği öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de 6 maç forma şansı bulan Haris Seferovic'in henüz golü bulunmuyor. İsviçreli golcü kötü performansı nedeniyle taraftarların da tepkisini çekiyor.

YÖNETİMDEN UYARI VERİLECEK

Okan Buruk ile yaptığı görüşmede bir nevi başkaldıran Seferovic'in, Takvim'in haberine göre takımın içinde bir karışıklığa sebep olmaması adına yönetim tarafından uyarılacağı belirtiliyor.

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YUNANİSTAN'A TRANSFER OLACAKTI

Takımda üçüncü seçenek olarak yer alan Haris Seferovic'in, transfer döneminde Yunanistan Ligi'nde menajerinin İsviçreli futbolcuya kulüp aradığı fakat bulamadığı öğrenildi. Oyuncu için takım arayışına, devre arası dönemde de devam edileceği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

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Haris Seferovic, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da yıldız rekabeti! Haris Seferovic, Mauro Icardi'yi kıskandı Okan Buruk'a koştu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da yıldız rekabeti! Haris Seferovic, Mauro Icardi'yi kıskandı Okan Buruk'a koştu! - Son Dakika
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