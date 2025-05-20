Galatasaray\'ın Efsanesi Muslera, 19 Kupayla Tarihe Geçti

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane kaleci Fernando Muslera, 14 yıllık kariyerine tam 19 kupa sığdırarak Sarı-Kırmızılı kulübün en başarılı isimlerinden biri oldu.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u mağlup ederek 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, üst üste üçüncü kez bu başarıyı elde etti. Bu tarihi başarıda bir kez daha başrol oynayan isim ise Fernando Muslera oldu.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK KUPA KAZANAN FUTBOLCUSU

38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi, Türkiye Kupası'nı da kazanarak Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa organizasyonlarında en çok kupa kazanan futbolcu unvanına ulaştı. Muslera, kazandığı 19. kupa ile Bülent Korkmaz'ın Türkiye'de kazandığı kupa rekoruna ortak oldu.

REKORLAR İLE DOLU KARİYER

Muslera, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 442 maçın tamamına ilk 11'de başladı. Bu maçların 433'ünde 90 dakika sahada kalırken, tam 168 maçta kalesini gole kapattı. Bu alanda Galatasaray tarihinin zirvesine yerleşen tecrübeli kaleci, istikrarıyla da dikkat çekti.

Kayserispor karşılaşmasında Sarı-Kırmızılı forma altında 550. maçına çıkan Muslera, toplamda 612 kez forma giyen Bülent Korkmaz'ın ardından Galatasaray tarihinin en çok forma giyen ikinci ismi oldu. Sezon içerisinde ligde Korkmaz'ı geçerek, Galatasaray lig tarihinde en fazla forma giyen futbolcu olmayı da başardı.

2011-2012 sezonunda Galatasaray'a katılan Muslera, o tarihten bu yana ligde oynanan 498 maçın sadece 56'sında forma giymedi. Kariyeri boyunca yalnızca 7 sarı kart ve 2 kırmızı kart gören tecrübeli kaleci, 1959'dan bu yana Galatasaray tarihinde 400 lig maç barajını aşan üçüncü futbolcu olma unvanını da taşıyor.

EFSANELEŞEN BİR YABANCI

Fernando Muslera, hem 200 hem de 300 maç barajlarını aşan ilk yabancı futbolcu ve ilk kaleci olarak da tarihe geçti. Galatasaray'da bir döneme damga vuran Uruguaylı eldiven, sezon sonunda kulübe veda etmeye hazırlanıyor. Ancak geride bıraktığı başarılarla adını kulübün efsaneleri arasına çoktan yazdırdı.