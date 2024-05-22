Galatasaray'ın eski futbolcusu Metin Çekiçler son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Metin Çekiçler son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray'ın eski futbolcularından ve Futbol A Takımı'nda scout uzmanı olarak görev yapan 'Küçük Metin' lakaplı Metin Çekiçler, Kuzguncuk Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, teknik direktörler Fatih Terim, Bülent Korkmaz, Arda Turan, eski sporcular ve spor camiasından birçok isim katıldı. Merhumun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

22.05.2024 16:52
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Galatasaray'ın eski futbolcularından ve Futbol A Takımı'nda scout uzmanı olarak görev yapan 'Küçük Metin' lakaplı Metin Çekiçler, son yolculuğuna uğurlandı.

Metin Çekiçler için Kuzguncuk Camisi'nde yapılan cenaze törenine, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sportif A.Ş. yöneticileri, teknik direktörler Fatih Terim, Bülent Korkmaz, Arda Turan, eski sporcular, Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanları ile spor camiasından birçok isim katıldı.

Merhumun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın eski futbolcusu Metin Çekiçler son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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