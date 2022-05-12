Galatasaray'ın eski futbolcusu Okan Buruk'tan açıklama: Galatasaray'a hizmet etmek isterim - Son Dakika
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Okan Buruk'tan açıklama: Galatasaray'a hizmet etmek isterim

12.05.2022 11:42
Galatasaray'ın eski futbolcusu Okan Buruk'tan açıklama: Galatasaray'a hizmet etmek isterim

Galatasaray'da forma giyen eski futbolcusu Okan Buruk, yeni sezonda düşünülmeyen İspanyol Teknik Direktör Domenec Torrent'ten boşalması beklenen koltuk için hazır olduğunu belirtti. Buruk, "Galatasaray'da kim başkan olursa olsun eğer bir hoca değişimi yaşanacaksa maddi-manevi hiçbir beklentim olmadan Galatasaray'a hizmet etmek isterim." dedi.

Galatasaray'da efsaneleşmiş 2000'li yılların kadrosunda yer alan ve birçok başarıya imza atan Okan Buruk, Galatasaray'da teknik direktörlük görevi için talip olduğunu açıkladı.

"MADDİ MANEVİ BEKLENTİM OLMADAN HİZMET ETMEK İSTERİM"

Başkanlık seçiminin yaklaştığı Galatasaray'da başkan adaylarının yeni teknik direktör arayışı da sürüyor. İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in gelecek sezon düşünülmediği haberleri çıkınca eski futbolcu ve teknik direktör olarak da başarı yakalayan Okan Buruk, göreve talip olduğunu söyledi. Fanatik'e konuşan Buruk, "Galatasaray'da kim başkan olursa olsun eğer bir hoca değişimi yaşanacaksa maddi-manevi hiçbir beklentim olmadan Galatasaray'a hizmet etmek isterim." dedi.

TORRENT'İN TAZMİNATI DÜŞÜNDÜRÜYOR

İspanyol hocanın kontratı, 2022-23 sezonunun sonunda bitecek. Şayet sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki sezon sona ermeden önce Torrent ile yollarını ayırma kararı alırsa, 2 milyon 160 bin euro tazminat ödemek zorunda kalacak.

BAŞARI DOLU FUTBOLCULUK DÖNEMİ

Okan Buruk, Galatasaray'da top koşturduğu zamanlarda birçok başarıya imza attı. 2000'li yılların efsane kadrosunda orta sahada görev yapan Buruk, 7 Süper Lig şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası şampiyonluğu, bir Avrupa UEFA Kupası ve bir de Avrupa Süper Kupası madalyası kazandı.

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Domenec Torrent, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın eski futbolcusu Okan Buruk'tan açıklama: Galatasaray'a hizmet etmek isterim - Son Dakika


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