Galatasaray\'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Premier Lig devi Tottenham'da teknik direktör arayışları sürerken Igor Tudor ismi gündeme geldi. İngiliz kulübünün Hırvat çalıştırıcıyla temaslara başladığı öne sürüldü.
Thomas Frank ile yollarını ayıran Tottenham, yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Yönetimin listesinde sürpriz bir aday yer aldı.
Matteo Moretto'nun haberine göre Igor Tudor, Tottenham'ın aday listesinde üst sıralarda bulunuyor. Haberde, Hırvat teknik adamla ilk temasların kurulduğu aktarıldı.
Sezona Juventus'ta başlayan ve daha sonra İtalyan ekibiyle yollarını ayıran Tudor, daha önce Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Deneyimli teknik adam ayrıca Hellas Verona, Marsilya ve Lazio'da da görev yaptı.
