Spor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

13.02.2026 14:59
Premier Lig devi Tottenham, teknik direktör arayışlarına devam ediyor. İngiliz kulübünün, bu süreçte sürpriz bir aday olarak Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor'u gündemine aldığı öne sürüldü. Hırvat teknik adamla ilk temaslar kuruldu. Tudor, sezon başında Juventus'ta görev alırken, daha sonra İtalyan ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Premier Lig devi Tottenham'da teknik direktör arayışları sürerken Igor Tudor ismi gündeme geldi. İngiliz kulübünün Hırvat çalıştırıcıyla temaslara başladığı öne sürüldü.

THOMAS FRANK SONRASI ARAYIŞ

Thomas Frank ile yollarını ayıran Tottenham, yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Yönetimin listesinde sürpriz bir aday yer aldı.

TUDOR ÜST SIRALARDA

Matteo Moretto'nun haberine göre Igor Tudor, Tottenham'ın aday listesinde üst sıralarda bulunuyor. Haberde, Hırvat teknik adamla ilk temasların kurulduğu aktarıldı.

Sezona Juventus'ta başlayan ve daha sonra İtalyan ekibiyle yollarını ayıran Tudor, daha önce Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Deneyimli teknik adam ayrıca Hellas Verona, Marsilya ve Lazio'da da görev yaptı.

Galatasaray, Igor Tudor, Spor

  Ates null Ates null:
    Ya bu herif her gittiği yerden kovuluyor ve bu kalitesizliği ile hep büyük takımların radarına girip iş buluyor.Bizim Yılmaz Vural bunu 10'a katlar ama gel gör ki,adam takım çalıştıramıyor. 1 1 Yanıtla
