Galatasaray'ın Formaları Tarihi ve Forma Tasarımı Söyleşisi Düzenlendi

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1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği tarafından düzenlenen 'Galatasaray'ın Formaları Tarihi ve Forma Tasarımı Söyleşisi' yapıldı.

1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği'nin, 'Galatasaray'ın Formaları Tarihi ve Forma Tasarımı' söyleşisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta bulunan Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, dernek başkanı Cevat Genç ve dernek üyeleri katıldı.

Söyleşide Galatasaray'ın geçmişten, günümüze kullandığı formaların tarihi anlatıldı. Etkinlikte şampiyon olan kadın futbol takımı, erkek sutopu takımı, kürek takımı ve amatör branşlarda başarılı olan sporculara plaket verildi. Ayrıca mimar sanatçı Rıfat Baltaoğlu'na da yaptığı eserden dolayı plaket takdim edildi.

Rıfat Baltaoğlu'nun yaptığı esere çok etkilendiğini ifade eden Başkan Özbek, "Çok etkilendiğim bir eser. Müzemize koyacağız. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve dünya için önemini atlatmaya gerek yok. Herkes nasıl bir önder olduğunu biliyor. Herkesin hayat çizgisinde Atatürk'ün izi var" şeklinde konuştu.

"Eksiksiz pazar günü buradayız"

Alınan başarılardan dolayı gururlandıkları Dursun Özbek, "Ben başkanları olarak, yönetim kurulu adına büyük bir teşekkür ediyorum. Eksiksiz pazar günü buradayız. Yarın 17 Mayıs. Yarın da kutlamamız var, UEFA Kupası'nın yıl dönümü. Önümüzdeki sezon açacağımız Kemerburgaz Tesisleri'nde hazırlıklar son aşamaya geldi. Bu 17 Mayıs kutlamasını için orada piknik düzenledik. Hepinizi 17 Mayıs UEFA şampiyonluğumuzu kutlamak için davet ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL