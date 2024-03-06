Galatasaray'ın genç kalecisi Enes Emre Büyük, A Takım'da oynamak istiyor - Son Dakika
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Galatasaray'ın genç kalecisi Enes Emre Büyük, A Takım'da oynamak istiyor

Galatasaray\'ın genç kalecisi Enes Emre Büyük, A Takım\'da oynamak istiyor

Galatasaray'ın altyapısında yetişen 17 yaşındaki kaleci Enes Emre Büyük, Avrupa'da oynama hayali olduğunu ancak önceliğinin Galatasaray olduğunu söyledi. Büyük, hayallerini gerçekleştirmek için sıkı çalıştığını ve kendini kanıtladıktan sonra A Takım'da oynamak istediğini belirtti.

06.03.2024 22:12
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Galatasaray'ın genç kalecisi Enes Emre Büyük, hayalinin A Takım'da oynamak olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın altyapısında yetişen 17 yaşındaki file bekçisi Enes Emre Büyük, hedefleriyle ilgili konuştu. Büyük, "Her oyuncu gibi benim de Avrupa'da oynama hayalim var ama her zaman önceliğim Galatasaray. Hayallerimi gerçekleştirmek için çok sıkı çalışıyorum. Antrenmanlarımı aksatmadan hayallerim için yoğun çalışmalar yapıyorum. Kendimi kanıtladıktan sonra da A Takım'da oynamak istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın genç kalecisi Enes Emre Büyük, A Takım'da oynamak istiyor - Son Dakika

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