Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kadrosunda Torreira, Ugochukwu ve Singo yer almadı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kadrosunda Torreira, Ugochukwu ve Singo yer almadı

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Galatasaray, yarın saat 16.00'da deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçının kamp kadrosunu duyurdu. Kırmızı kart cezaları bulunan Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu ile tedavisi süren Wilfried Singo kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 16.00'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı ve Ankara'ya hareket etti. Kamp kadrosunda kırmızı kart cezaları bulunan Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu ile tedavisi devam eden Wilfried Singo yer almadı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un belirlediği kamp kadrosunda şöyle:

"Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Snchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina."

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigLucas TorreiraGençlerbirliğiGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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