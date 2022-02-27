Galatasaray'ın gençleri, Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı - Son Dakika

- Galatasaray'ın gençleri, Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı

İSTANBUL - Galatasaray U17 Takımı, Elit U17 Ligi 16. haftasında 5-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisi galibiyetini yapılan yemek organizasyonunda kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Elit U17 Ligi'nde oynadığı 13 maçta 12 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 37 puanla lider olan Galatasaray, geçtiğimiz hafta deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 5-0 mağlup etti. Derbi galibiyetini Etiler'de bulunan Dönerci Serkan Usta'ya giderek kutlayan yönetim, teknik kadro ve futbolcular, gelecek haftalar için moral depoladı.