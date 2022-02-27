Galatasaray'ın gençleri, Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı - Son Dakika
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Galatasaray'ın gençleri, Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı

27.02.2022 13:48

- Galatasaray'ın gençleri, Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı Galatasaray U17 Takımı, Elit U17 Ligi 16. haftasında 5-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisi galibiyetini yapılan yemek organizasyonunda kutladı.

- Galatasaray'ın gençleri, Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı

İSTANBUL - Galatasaray U17 Takımı, Elit U17 Ligi 16. haftasında 5-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisi galibiyetini yapılan yemek organizasyonunda kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Elit U17 Ligi'nde oynadığı 13 maçta 12 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 37 puanla lider olan Galatasaray, geçtiğimiz hafta deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 5-0 mağlup etti. Derbi galibiyetini Etiler'de bulunan Dönerci Serkan Usta'ya giderek kutlayan yönetim, teknik kadro ve futbolcular, gelecek haftalar için moral depoladı.

Galatasaray'ın gençleri, Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı
Galatasaray'ın gençleri, Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı
Galatasaray'ın gençleri, Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı

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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın gençleri, Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı - Son Dakika


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