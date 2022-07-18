Galatasaray'ın gençleri, Okan Buruk'un güvenini boşa çıkartmak istemiyor - Son Dakika
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Galatasaray'ın gençleri, Okan Buruk'un güvenini boşa çıkartmak istemiyor

18.07.2022 11:49
Galatasaray'ın gençleri, Okan Buruk'un güvenini boşa çıkartmak istemiyor

Hamza Akman: Kardeşimle birlikte aynı idmanda olmak çok gurur vericiEmirhan Kayar: Futbolcu ağabeylerimiz maddi, manevi her konuda bize yardımcı oluyorBeknaz Almazbekov: Eden Hazard'ın hiçbir maçını kaçırmazdımSerhan TÜRK / GRAZ (Avusturya), - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz...

Hamza Akman: Kardeşimle birlikte aynı idmanda olmak çok gurur verici

Emirhan Kayar: Futbolcu ağabeylerimiz maddi, manevi her konuda bize yardımcı oluyor

Beknaz Almazbekov: Eden Hazard'ın hiçbir maçını kaçırmazdım

Serhan TÜRK/ GRAZ (Avusturya), - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray'ın 17 yaşındaki oyuncuları Hamza Akman, Emirhan Kayar ve Beknaz Almazbekov sarı-kırmızılı takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Hamza Akman, ilk geldiklerinden beri oyuncuların kendilerini çok sıcak karşıladığını belirterek, kampın çok güzel geçtiğini söyledi. Kendisinin ilk kampı olduğunu ve teknik direktör Okan Buruk'un kendisine güvendiğini kaydeden Akman, "Güvenini boşa çıkartmak istemiyorum. Sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Babam (Ayhan Akman) da burada, kardeşim Efe de burada. Aynı anda idmanda olmak çok gurur verici" ifadelerini kullandı.

Hamza, babası Ayhan Akman'ın kendilerini izlemesinden dolayı baskı hissetmediklerini, yaptıkları doğru ve yanlışları kendilerine söylediğini ifade etti.Kardeşi Efe ile birlikte en büyük hayallerinin A takımda birlikte oynamak olduğunun altını çizen genç futbolcu, Arda Turan ile babasının ilişkilerinin iyi olduğunu ve Arda Turan'ın kendisine de tavsiyelerde bulunduğunu sözlerine ekledi.Hamza son olarak ilk Süper Lig maçına çıkmanın ve sarı-kırmızılı taraftarın önünde oynamanın en büyük hayallerinden birisi olduğunu kaydederek sözlerini noktaladı.EMİRHAN KAYAR: FUTBOLCU AĞABEYLERİMİZ MADDİ, MANEVİ HER KONUDA BİZE YARDIMCI OLUYOREmirhan Kayar, teknik direktör Okan Buruk ve ekibine kendilerine şans verdikleri için teşekkür ederek sözlerine başlarken, "Bizim açımızdan kamp çok iyi geçiyor. Futbolcu ağabeylerimiz maddi, manevi her konuda bize yardımcı oluyor. Çok şey kazanıyoruz, herkesten bir şeyler görüp, öğrenmeye çalışıyoruz" dedi.Antrenmanlarda Sergio Oliveira'yı ve Emre Akbaba'yı özellikle takip ettiğini dile getiren Kayar, bu sezon takım olarak iyi işler yapacaklarına inandığını belirtti.BEKNAZ ALMAZBEKOV: EDEN HAZARD'IN HİÇBİR MAÇINI KAÇIRMAZDIMTakımın bir diğer genç oyuncusu Beknaz Almazbekov ise A takımla birlikte kamp yapmanın kendileri için çok büyük bir tecrübe olduğunu söyleyerek, "Okan hoca genç oyunculara değer veriyor, idmanlarda da bunu görebiliyoruz. Zamanla herkese şans vereceğini düşünüyorum. Herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Sarı-kırmızılı taraftarların kendisine destekleriyle ilgili gelen soruya Almazbekov, "Taraftarlarımız her zaman bizi desteklesinler. Onların desteğine ihtiyacımız var. Galatasaray camiası büyük bir camiadır. Galatasaray taraftarı benim için Türkiye'nin en büyük taraftarı" yanıtını verdi.Okan hoca ve ekibinin kendilerine çok değer verdiğini yineleyen Beknaz, "Antrenmandan önce, sonra, otelde, toplantı odalarında bizimle hep ayrı konuşuyorlar. Bizi yukarı taşımaya çalışıyorlar. Bizi en iyi Okan hoca anlar. O da Galatasaray Akademisi'nden çıktı. Bize çok güveniyor" diye konuştu.

Beknaz Almazbekov son olarak Eden Hazard'ın kendisi için bir idol olduğunu dile getirerek, "Örnek aldığım çok oyuncu var. Eden Hazard'ı çok seviyordum, hiçbir maçını kaçırmadım. Real Madrid'e transfer olduktan sonra beklentilerin altında kaldı ama Chelsea'deki Hazard'ın maçlarını hep izledim. Benim örnek alabileceğim oyuncu oydu. Genelde sol kanatları çok seyrediyorum. Liverpool'dan Luis Diaz, Manchester City'den Grealish, genellikle bu isimleri seyrediyorum" dedi ve sözlerini noktaladı.

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Kaynak: DHA

Galatasaray, Eden Hazard, Okan Buruk, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın gençleri, Okan Buruk'un güvenini boşa çıkartmak istemiyor - Son Dakika

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