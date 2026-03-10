Galatasaray'ın golü sayılmadı! Karara tepki yağıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'ın golü sayılmadı! Karara tepki yağıyor

Galatasaray\'ın golü sayılmadı! Karara tepki yağıyor
10.03.2026 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Victor Osimhen ile 62. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Okan Buruk karara itiraz etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in attığı golün iptal edilmesine itiraz etti.

OSIMHEN AĞLARI HAVALANDIRDI AMA GOL SAYILMADI

Karşılaşmanın 62. dakikasında Gabriel Sara'nın savunma arkasına gönderdiği pasta Barış Alper Yılmaz kısa süreli bir hareketlenme yaşadı ancak koşusunu tamamlamadı. Pozisyona hareketlenen Victor Osimhen, Konate'nin geri pasındaki hatayı değerlendirdi.

Topun boşta kaldığı anda Noa Lang vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top yeniden Konate'nin önüne düştü. Liverpool savunmacısı topu uzaklaştıramayınca Osimhen fırsatı değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

VAR İNCELEDİ, OFSAYT KARARI ÇIKTI

Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonrasında da karar değişmedi ve gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, verilen ofsayt kararına kenardan itiraz etti. Kararın ardından sarı-kırmızılı kulübede kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Victor Osimhen, Galatasaray, Okan Buruk, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın golü sayılmadı! Karara tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 9dvh5qjxs4 9dvh5qjxs4:
    la Mevlüt senin takımda liverpulu güventusu yenebiliyormu bunadamı hakem yardım ediyor galatasaray bu önüne geleni ezer geçer borumu 7 2 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Barışın hatası işte futbol aklı bu koşmasa sıkıntı yoktu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:41
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
21:57
Beyaz Saray: Trump İran’da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 23:30:11. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın golü sayılmadı! Karara tepki yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.