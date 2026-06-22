Galatasaray\'ın Harcama Limiti 9 Milyar TL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL ile en fazla harcama limitine sahip kulüp oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL olarak belirlendi. Kurul tarafından Fenerbahçe'ye 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 TL, Beşiktaş'a 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 TL harcama limiti verildi.
30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:
Takımlar - Harcama Limiti (TL)
Galatasaray: 9.006.596.835
Fenerbahçe: 6.330.032.702
Trabzonspor: 2.530.783.285
Beşiktaş: 4.123.397.974
RAMS Başakşehir: 1.099.918.616
Göztepe: 678.239.611
Samsunspor: 1.124.529.320
Çaykur Rizespor: 1.817.301.750
Konyaspor: 1.101.846.407
Kocaelispor: 953.682.308
Corendon Alanyaspor: 571.608.883
Gaziantep FK: 817.925.936
Kasımpaşa: 647.958.968
Gençlerbirliği: 805.716.149
Eyüpspor: 801.174.603
Erzurumspor: 893.261.956
Amedspor: 893.261.956
Çorum FK: 893.261.956 - İSTANBUL
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