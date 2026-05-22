Galatasaray'ın Hırçın Savunmacısı: Sanchez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'ın Hırçın Savunmacısı: Sanchez

22.05.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da Davinson Sanchez, 30 maçta 6 sarı ve 1 kırmızı kartla en çok kart gören oyuncu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın en "hırçın" futbolcusu Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez oldu.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ligde forma giyen 33 futbolcunun 21'i, toplamda 5 kırmızı ve 64 sarı kart gördü.

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Sanchez, 30 lig maçında 6 sarı ve 1 kırmızı kart görerek takımının en "hırçın" oyuncusu oldu. Sanchez, ligin 8. haftasında 1-1 biten Beşiktaş derbisinin 36. dakikasında direkt kırmızı kartla cezalandırılarak takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ise 28. haftada Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen maçın sonunda tartışmadan dolayı hakem tarafından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da diğer kırmızı kartları 32. haftadaki Samsunspor maçında Günay Güvenç, 13. haftadaki Natura Dünyası Gençlerbirliği müsabakasında Roland Sallai ve 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde Leroy Sane gördü.

En fazla sarı kart gören oyuncu Osimhen

Galatasaray'da bu sezon ligde en fazla sarı kart gören oyuncu Nijeryalı yıldız Victor Osimhen oldu.

Sezon başından beri ligde 22 maça çıkan Osimhen, bu müsabakalarda 8 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Osimhen'i bu alanda 7 sarı kartla Barış Alper Yılmaz ve 6'şar sarı kartla Davinson Sanchez ile Mario Lemina takip etti.

Kart tablosu

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında futbolcuların gördüğü kart sayıları şöyle:

OyuncuMaçSarı kartKırmızı kart
Victor Osimhen228-
Barış Alper Yılmaz307-
Davinson Sanchez3061
Mario Lemina276-
Abdülkerim Bardakcı3051
Lucas Torreira305-
Uğurcan Çakır254-
Roland Sallai3031
Eren Elmalı253-
Wilfried Singo193-
Kazımcan Karataş83-
Günay Güvenç921
Noa Lang132-
Mauro Icardi311-
Kaan Ayhan191-
Yunus Akgün281-
Ismail Jakobs251-
Gabriel Sara271-
İlkay Gündoğan241-
Berkan Kutlu71-
Leroy Sane28-1

Kaynak: AA

Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Hırçın Savunmacısı: Sanchez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
Selin vurduğu ABD’de kabus anları Otobüsten inerken akıntıya kapıldı Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti

11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 11:42:46. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın Hırçın Savunmacısı: Sanchez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.