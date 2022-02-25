Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik - Son Dakika

İşte Torrent'in Barcelona eşleşmesine yorumu:

"BİZİM İÇİN ÖZEL OLACAK"

"Bizim için özel bir maç. Çok uzun süre Barcelona'da çalıştık. Kaleci antrenörümüz 22 sene Barcelona'da çalıştı. Ben de orada çalıştım. Taraftarı olduğumuz takım. Özel olacak ama kendimizi savunacağız, elimizden geleni yapacağız.

"EN KÖTÜSÜYDÜ"

Barcelona, seçenekler arasındaki en kötüsüydü açıkçası. Son dönemde çok gelişim gösterdiler. Barcelona, bizi çok şaşırtmayacak. Hem hücumda, hem de savunmada ne kadar kaliteli olduklarını biliyoruz.

"TAKIM ÇOK GÜÇLENDİ"

Barcelona, Avrupa'da formda takımlardan bir tanesi. Xavi de nasıl bir oyun oynayacaklarını iyi biliyor. İyi transferler yaptılar. Takım güçlendi. Napoli maçında da neler yapabileceklerini gösterdiler."