Galatasaray'ın kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Juan Mata, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Galatasaray'ın kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Juan Mata, İstanbul'a geldi

08.09.2022 11:13
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Juan Mata, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın görüşmeleri başlandığını duyurduğu İspanyol yıldız futbolcu Juan Mata, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Juan Mata, İstanbul'a geldi.

Transferin son gününde Galatasaray önemli bir ismi İstanbul'a getirdi. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu Juan Mata ile görüşmelere başladığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti. İspanyol futbolcu, özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan 34 yaşındaki futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

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Sağlık kontrolünden geçecek olan Juan Mata Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacak. Mata kariyerinde Valencia, Chelsea ve son olarak da Manchester United'da forma giydi.
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Kaynak: İHA

Galatasaray, Juan Mata, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Juan Mata, İstanbul'a geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Juan Mata, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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