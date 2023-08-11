Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda Zaniolo yer almadı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda Zaniolo yer almadı

Son Güncelleme: 11.08.2023 17:37

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Zaniolo kadroya dahil edilmedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Nicolo Zaniolo, kadroya alınmadı.

KADRO AÇIKLANDI

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.

ZANOLO KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, transferi yeni açıklanan Tete'nin yanı sıra Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Olimpiu Morutan kadroda yer almazken, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay ve Lucas Torreira kadroda yerlerini aldı.

İşte Galatasaray'ın Kayserispor kamp kadrosu;

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda Zaniolo yer almadı - Son Dakika


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