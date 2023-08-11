Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda Zaniolo yer almadı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Nicolo Zaniolo, kadroya alınmadı.
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, transferi yeni açıklanan Tete'nin yanı sıra Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Olimpiu Morutan kadroda yer almazken, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay ve Lucas Torreira kadroda yerlerini aldı.
İşte Galatasaray'ın Kayserispor kamp kadrosu;
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