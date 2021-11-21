Galatasaray'ın koreografisine Volkan Demirel'den gönderme: Sahadaki Koreliyi unuttular
21.11.2021 23:03
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı yayıncı kuruluşta değerlendiren Volkan Demirel, sarı-kırmızılıların Güney Kore dizisinden esinlenerek yaptığı Squid Game koreografisine atıfta bulundu. Demirel yaptığı yorumda, "Galatasaray taraftarı, Kore dizisinden Squid Game ile çok güzel bir koreografi yaptı. Sahada bugün Koreli olduğunu unutmuşlar. Koreografi buysa başrol oyuncusu Kim Min Jae'dir" sözlerine yer verdi.
Süper Lig'de 2 yıl sonra tam kapasite seyirciyle oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılıların karşılaşma öncesinde yaptığı koreografi dikkat çekti. Büyük ses getiren Güney Kore dizisi Squid Game'den esinlenerek yapılan tribün şovuna, beIN Sports yorumcusu Volkan Demirel'den gönderme geldi.
"İKİ TAKIM OYUNCULARINI DA KUTLUYORUM"
Maçın ardından yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan Volkan Demirel, "Galatasaray taraftarı, Kore dizisinden Squid Game ile çok güzel bir koreografi yaptı. Sahada bugün Koreli olduğunu unutmuşlar. Koreografi buysa başrol oyuncusu Kim Min Jae'dir. Ayrıca ben iki takım oyuncularını da kutluyorum. Çok iyi mücadele vardı" sözlerine yer verdi.
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