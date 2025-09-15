Galatasaray\'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı

Brezilya Serie A'nın 22. haftasında Vasco da Gama, sahasında Ceara ile karşılaştı. Ev sahibi ekip 12. dakikada Coutinho ile öne geçti. Konuk ekip ise 16. dakikada Galeano ile skoru eşitledi.

CUESTA'DAN TOPUK GOLÜ

Galatasaray'dan transfer edilen Carlos Cuesta, 80. dakikada topuk vuruşuyla takımını 2-1 öne geçirdi. Ancak uzatma dakikalarında Pedro Henrique'nin golüyle mücadele 2-2 sona erdi.

1'ER PUANLA AYRILDILAR

Karşılaşma sonrası iki ekip de sahadan 1'er puanla ayrılırken, Cuesta'nın golü sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu.