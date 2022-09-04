Galatasaray, Çağlar Söyüncü için harekete geçti! Görüşmeler sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Çağlar Söyüncü için harekete geçti! Görüşmeler sürüyor

04.09.2022 16:41

Galatasaray'ın Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü için harekete geçtiği öne sürüldü. İngiliz ekibinden ayrılması gündemde olan futbolcu takımının Brighton ile karşılaşacağı karşılaşmada kadroya alınmazken, sarı-kırmızılıların ilk teması kurduğu Çağlar ile önümüzdeki hafta görüşmelere devam edeceği belirtildi.

Mertens, Torreira ve Seferovic ile kadrosunu güçlendiren, son olarak ise Icardi ile imza aşamasına gelen Galatasaray, Çağlar Söyüncü için de devrede.

ÇAĞLAR KADROYA ALINMADI

İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre, Leicester City'nin Brighton ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Çağlar Söyüncü'yü Galatasaray transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar milli futbolcu ile önümüzdeki hafta görüşmeleri ilerletecek.

Liecester City'de maç kadrosuna alınmayan Çağlar Söyüncü, Süper Lig'e geliyor

"İSTEDİĞİMİZ SEVİYENİN YAKININDA BİLE DEĞİL"

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Manchester United'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Söyüncü ile ilgili, "Çağlar Söyüncü oynamıyor çünkü şu anda istediğimiz seviyenin yakınında dahi değil." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500

Çağlar Söyüncü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Çağlar Söyüncü için harekete geçti! Görüşmeler sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Galatasaray, Çağlar Söyüncü için harekete geçti! Görüşmeler sürüyor
16:28 Sakarya'da cankurtaranlar 7 kişilik aileyi akıntıdan kurtardı
15:59 İngiliz istihbarat birimi MI5, yıllık 37 bin 757 poundluk maaşla kilolu ve çevik istihbaratçı ilanı verdi
15:11 Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilerin SİHA'lara iftira attığını söyleyen Selçuk Bayraktar'a: Devlete ait orası kişiye değil
15:11 Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü
14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önünde iki kritik konu bulunuyor
14:41 Ece Erken oğlu için büyücü kılığına girdi
14:41 Boşandığı eşiyle kardeşinin birlikte olduğu konuşulan Emine Ün tatile çıktı
14:39 ABD'li "yenge" coştu! Halsey KüçükÇiftlik Park'ta Türkçe konuşunca izleyenler alkış tufanı kopardı
13:54 Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 16:56:34. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Çağlar Söyüncü için harekete geçti! Görüşmeler sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement