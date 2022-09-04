Mertens, Torreira ve Seferovic ile kadrosunu güçlendiren, son olarak ise Icardi ile imza aşamasına gelen Galatasaray, Çağlar Söyüncü için de devrede.
İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre, Leicester City'nin Brighton ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Çağlar Söyüncü'yü Galatasaray transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar milli futbolcu ile önümüzdeki hafta görüşmeleri ilerletecek.
Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Manchester United'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Söyüncü ile ilgili, "Çağlar Söyüncü oynamıyor çünkü şu anda istediğimiz seviyenin yakınında dahi değil." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Çağlar Söyüncü için harekete geçti! Görüşmeler sürüyor - Son Dakika