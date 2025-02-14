Galatasaray\'ın Macar Futbolcusundan Kötü Oyun Değerlendirmesi

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GALATASARAY'IN Macar oyuncusu Roland Sallai, "Bugün çok kötü bir oyun oynadık. İzleyip ders çıkarmamız gereken birçok şey var. Böyle büyük bir kulüpteyken bu şekilde oynamamız kabul edilemezdi. Şu anda üzgünüm. Hayal kırıklığı yaşadık" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kötü oynadıklarını ifade eden Roland Sallai, "Bugün çok kötü bir oyun oynadık. İzleyip ders çıkarmamız gereken birçok şey var. Böyle büyük bir kulüpteyken bu şekilde oynamamız kabul edilemezdi. Fakat ikinci maçımız var. Kendi stadımızda, kendi taraftarımızın önünde oynayacağı. Değiştirmemiz gereken şeyleri değiştireceğiz. Şu anda üzgünüm. Hayal kırıklığı yaşadık. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum" diye konuştu.

'İKİNCİ MAÇI KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ VE KAZANACAĞIZ'

Kazanmayı hak eden tarafın AZ Alkmaar olduğunu söyleyen Sallai, "Savunmada daha kompakt oynamamız gerekiyor. AZ Alkmaar bugün kazanmayı hak etti. Ama ikinci maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve kazanacağız" diyerek sözlerini noktaladı.