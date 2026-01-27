Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı - Son Dakika
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı
27.01.2026 16:28
Galatasaray\'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk\'tan Yunus ve Singo kararı
Süper Lig devi Galatasaray'da Manchester City maçı öncesi Yunus Akgün ve Wilfried Singo için karar verildi, iki futbolcu da kamp kadrosuna alındı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray'da, iki futbolcuyla ilgili belirsizlik sona erdi. Sarı-kırmızılı ekipte Yunus Akgün ve Wilfried Singo, Manchester City maçı kafilesinde yer aldı.

YUNUS AKGÜN İÇİN SON KARAR VERİLDİ

Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle salı günü yapılan son antrenmana katılmadı. Milli futbolcunun durumu kulüp doktoru ve teknik heyet tarafından değerlendirildi. Yapılan kontrollerin ardından Yunus Akgün'ün Manchester City maçı kafilesine dahil edilmesine karar verildi.

SINGO SAHALARA DÖNDÜ

Galatasaray'da 22 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Wilfried Singo da geri döndü. Takımla antrenmanlara başlayan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, Manchester City karşılaşmasının kamp kadrosunda yer aldı.

İşte Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu;

Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    her zaman oldugu gibi manchester citye gonulden basarılar. 3 38 Yanıtla
    Dilkur82 Dilkur82:
    anne ne başarılar 16 2
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    her ne kadar sevmesekte israilsarayımıza başarılar 1 7
