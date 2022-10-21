İngiliz basınından bomba iddia: İlkay Gündoğan, Galatasaray'a transfer oluyor - Son Dakika
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İngiliz basınından bomba iddia: İlkay Gündoğan, Galatasaray'a transfer oluyor

21.10.2022 15:44

İngiliz basını, Galatasaray'ın Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istediğini iddia etti. Dünyaca ünlü futbolcunun henüz İngiliz devi ile yeni sözleşme imzalamaması ise Galatasaray'a gideceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Icardi, Mertens ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak yaz transfer dönemine damga vuran Galatasaray, çok daha büyük bir imza için harekete geçiyor.

MANCHESTER CITY İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALAMADI

İngiliz basınında çıkan habere göre Galatasaray, Manchester City'de sözleşmesinin son yılına giren İlkay Gündoğan için kolları sıvadı. Dünyaca ünlü futbolcunun henüz İngiliz devi ile sözleşme imzalamaması ise sarı-kırmızılı kulübe gideceğine dair iddiaları güçlendirdi. Bilindiği üzere İlkay Gündoğan daha önce yaptığı açıklamalarda Galatasaraylı olduğunu belirtmişti.

"TAZE YİYECEKLER BULAMIYORUM"

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası linç edilmişti. Arfaoui yaptığı İngiltere'deki yemekleri eleştirdiği paylaşımında, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım. Her yerde korkunç yemekler var. İyi bir İtalyan yemeği ya da iyi bir suşi yok. Taze yiyecekler bulamıyorum. Bütün gıdalar dondurulmuş şekilde karşıma çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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