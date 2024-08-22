Galatasaray'ın Michy Batshuayi ile Avrupa Kupalarındaki İlk Golleri

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Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Young Boys karşısında attığı 2 golle sarı-kırmızılıların bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk gollerini kaydetti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-kırmızılılarda 66. dakikada Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Elias Jelert'in yerine oyuna dahil oldu. Aynı dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Torreira'nın ön direkte arkaya aşırdığı topa arka direkte dokunuşunu yapan Batshuayi, topla ilk buluşmasında golü bularak farkı 1'e indirdi.

Mücadelenin 72. Dakikasında ise Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği pası ceza yayından yaptığı vuruşla ağlara gönderen 30 yaşındaki golcü, skoru 2-2 yaparak takımına beraberliği getirdi. Ancak 85. Dakikada penaltıdan golü bulan İsviçre ekibi Young Boys karşılaşmayı 3-2 önde bitirdi.

Michy Batshuayi, Galatasaray'ın bu sezon Avrupa kupalarında ilk gollerini atmış oldu. - İSTANBUL