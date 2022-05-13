Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem'e Lyon'dan resmi teklif geldi - Son Dakika
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Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem'e Lyon'dan resmi teklif geldi

13.05.2022 12:58

Galatasaray'da sezona damga vuran milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na Fransa'nın Olimpik Lyon takımından resmi teklif geldi.

Kötü bir sezon geçiren Galatasaray'daki en parlak performansı sergileyen Kerem Aktürkoğlu için Fransa'nın Olimpik Lyon takımının resmi bir transfer teklifi yaptığı bildirildi.

TEKLİF BEĞENİLMEDİ

Fransa'dan BUT'un haberine göre; Lyon, bu sezon defalarca kez izlediği Kerem Aktürkoğlu için masaya oturdu. Lyon'un Kerem için ilk görüşmede 7 milyon Euro önerdiği, Galatasaray'ın ise 15 milyon Euro'dan aşağı bir teklifi düşünmeyeceği belirtildi.

İKİNCİ GÖRÜŞME YAKIN

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile görüşen pazarlık heyeti, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de ilgilendiği Kerem'in transferine bir an önce nokta koymak istediği de vurgulandı.

KEREM'İN İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon oynadığı 48 resmi maçta 12 gol atıp 9 asist yaptı.

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