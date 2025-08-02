Galatasaray'ın Morata kararı İtalyanları delirtti - Son Dakika
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Galatasaray'ın Morata kararı İtalyanları delirtti

Galatasaray\'ın Morata kararı İtalyanları delirtti
02.08.2025 08:13
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Galatasaray'da Alvaro Morata'nın transfer süreci belirsizliğini koruyor. İtalyan ekibi Como'nun transfer etmek istediği İspanyol oyuncu için Milan 'tamam' derken, Galatasaray'ın transfere onay vermemesi Como ve Milan'ı çileden çıkarttı. İki İtalyan kulübü Morata için anlaşmasına rağmen sarı kırmızılıların transfere izin vermemesi tüm planları bozmuş durumda.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Alvaro Morata belirsizliği sürüyor. İtalyan ekibi Como'nun transfer etmek istediği İspyanyol oyuncu için Milan 'tamam' derken, kiralık olarak sarı kırmızılılarda top koşturan oyuncu için Cimbom, ayrılık için 8 milyon euro talep ediyor.

GALATASARAY PARA KAZANMADAN GÖNDERMEYECEK

Yıldız golcü oyuncunun takımdan ayrılma isteği yönetimin canını sıksa da maddi olanaklar sağlanmadan oyuncu ile vedalaşılmak istenmiyor. İtalyan ekibi Como, Milan ile 10 milyon euro karşılığında Morata'nın bonservisi için anlaşma sağladı. İtalyan basınına göre buna karşın Galatasaray'ın kiralık sözleşmesinin feshi için 8 milyon euro talep ettiği bildirildi.

İTALYANLAR ÇILDIRDI

Tuttosport'un haberine göre Galatasaray'ın transfere onay vermemesi Como ve Milan'ı çileden çıkarttı. İki İtalyan kulübü Morata için anlaşmasına rağmen sarı kırmızılıların transfere izin vermemesi tüm planları bozmuş durumda.

MILAN VLAHOVIC PEŞİNDE

Milan, Vlahovic'i transfer edebilmek için Morata'nın bir an önce transfer edilmesini istiyor.Bu sebepten dolayı İspanyol golcünün bir an evvel Como'ya gitmesi Milan'ın transferde rotasını belirleyecek.

Alvaro Morata, Galatasaray, Futbol, Milan, Spor, Como, Son Dakika

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