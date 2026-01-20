Galatasaray\'ın Noa Lang transferinde tek bir pürüz kaldı

Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli'nin forması giyen Hollandalı 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Noa Lang'ın transferi için İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

TEK PÜRÜZ ''ŞARTA BAĞLI OPSİYON''

26 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Napoli ile son görüşmeleri yapıyor. 25 milyon euro bonservis talep eden İtalyan ekibi, Lang'ın kontratına şarta bağlı satın alma opsiyonu da koydurmak istiyor. Lang için 25 milyon euro opsiyonu kabul eden sarı-kırmızılılar, kontrata herhangi bir şart koydurmak istemedi. Bunun üzerine tarafların opsiyon pazarlığına devam ettiği öğrenildi.

YARIM SEZON İÇİN 1.4 MİLYON KAZANACAK

Tarafların anlaşması halinde Lang yarım sezon için Galatasaray'dan 1.4 milyon euro ücret alacak. Yıldız futbolcunun yeni sezondaki maaşının ise 4 milyon euro olması bekleniyor.

26 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Napoli formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Hollandalı oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.