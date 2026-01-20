Galatasaray'ın Noa Lang transferinde tek bir pürüz kaldı - Son Dakika
Spor

Galatasaray'ın Noa Lang transferinde tek bir pürüz kaldı

Galatasaray'ın Noa Lang transferinde tek bir pürüz kaldı
20.01.2026 23:46
Galatasaray\'ın Noa Lang transferinde tek bir pürüz kaldı
Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang transferinde önemli bir aşamayı geride bırakarak 25 milyon euro talep eden İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı. Napoli'nin kontrata şartlı satın alma opsiyonu koydurmak istemesi, bu transferdeki tek kalan pürüz olarak gösterildi.

Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli'nin forması giyen Hollandalı 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Noa Lang'ın transferi için İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

TEK PÜRÜZ ''ŞARTA BAĞLI OPSİYON''

26 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Napoli ile son görüşmeleri yapıyor. 25 milyon euro bonservis talep eden İtalyan ekibi, Lang'ın kontratına şarta bağlı satın alma opsiyonu da koydurmak istiyor. Lang için 25 milyon euro opsiyonu kabul eden sarı-kırmızılılar, kontrata herhangi bir şart koydurmak istemedi. Bunun üzerine tarafların opsiyon pazarlığına devam ettiği öğrenildi.

YARIM SEZON İÇİN 1.4 MİLYON KAZANACAK

Tarafların anlaşması halinde Lang yarım sezon için Galatasaray'dan 1.4 milyon euro ücret alacak. Yıldız futbolcunun yeni sezondaki maaşının ise 4 milyon euro olması bekleniyor.

26 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Napoli formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Hollandalı oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Noa Lang transferinde tek bir pürüz kaldı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 4832Memo. 4832Memo.:
    boş transfer. 1 0 Yanıtla
  • Onal Ciftci Onal Ciftci:
    Asla boş bir transfer değil. Çok çabuk adam geçebilen ve son vuruşları temiz bir oyuncu. Galatasaray’ın yedek kulübesini de göz önüne alırsak, bu transferin gerekli olduğunu düşünüyorum. Üç kulvarda birden yarışacağız; sezon içinde sakatlıklar yaşandı ve gördük ki kulübede oyuna sokacak yeterli oyuncu yoktu. Bizim ihtiyacımız kulübeye yapılacak transferler. Aksi takdirde iş Fenerbahçe’ye kalır. Buna “boş transfer” diyenlerin futbol ile pek alakası yoktur. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:33
Trump: Birazdan Erdoğan’la çok önemli bir görüşme yapacağım
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım
22:56
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
22:39
Tarihi maç BodoGlimt Manchester City’i darmadağın etti
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
21:22
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
19:22
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
Galatasaray'ın Noa Lang transferinde tek bir pürüz kaldı
