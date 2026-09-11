Galatasaray'ın olağan genel kurulu 3 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde
Galatasaray Kulübünde yıllık olağan genel kurul toplantısı 3 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı 10 Ekim Cumartesi aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.
Galatasaray Kulübünde yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı, 3 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.
Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı, çoğunluk aranmaksızın 10 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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