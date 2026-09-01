Galatasaray'ın Portolu santrforu Deniz Gül İstanbul'a geldi, taraftarlar üçlü çektirdi - Son Dakika
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Galatasaray'ın Portolu santrforu Deniz Gül İstanbul'a geldi, taraftarlar üçlü çektirdi

Galatasaray\'ın Portolu santrforu Deniz Gül İstanbul\'a geldi, taraftarlar üçlü çektirdi
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Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yaptığı Porto'nun 22 yaşındaki milli santrforu Deniz Gül, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda kulüp yetkilileri ve taraftarlarca karşılanan genç futbolcu, mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek bir an önce takıma katılmak istediğini söyledi. Sağlık kontrollerinin ve görüşmelerin ardından sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Portekiz ekibi Porto'nun santrforu milli futbolcu Deniz Gül, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 22 yaşındaki golcüyü, burada sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri ile taraftarlar karşıladı.

Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Deniz, "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma ve taraftarımıza kavuşmak istiyorum. Benim için önemli olan şu an burada olmak. Şu an buradayım ve buna odaklandım." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına poz veren genç santrfor, Galatasaray taraftarına "üçlü" çektirdi ve daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.

Deniz Gül'ün sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Atatürk Havalimanı, Galatasaray, Deniz Gül, İstanbul, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Portolu santrforu Deniz Gül İstanbul'a geldi, taraftarlar üçlü çektirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Portolu santrforu Deniz Gül İstanbul'a geldi, taraftarlar üçlü çektirdi - Son Dakika
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